Вишневский превратил частушки в современную музыку в новом треке

Новосибирский музыкант Олег Вишневский выпустил новый трек «Новичок»,
где использовал сразу несколько музыкальных стилей. Об этом исполнитель
рассказал Sibnet.ru.
«Я поставил перед собой цель превратить частушки в современную
музыку без потери эмоционального смысла. Кульминацией композиции можно считать
резкую смену стиля прямо внутри трека, за которой скрываются истинные
устремления и личные переживания», — рассказал Олег Вишневский.
В новой песне «Новичок» Вишневский передает состояние влюбленного человека от безразличия до надрывного крика. Артист показал, что чувства и мысли — это игрушки, а люди — дети, которые в них играют.
Ранее Олег Вишневский выпустил песню «Дай», на которую его вдохновил ролик из Tik Tok с квакающей лягушкой.
Олег Вишневский родился и вырос в Новосибирске, а сейчас
живет в Москве. Как музыкант он стал популярен после участия во втором сезоне шоу
«Песни на ТНТ», где исполнял свои хиты «Будет еще хуже» и «Ацетилсалициловая
кислота». В дискографии исполнителя три
альбома — «Нытик», «Овес» и «Астры в подвале».
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