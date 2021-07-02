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Вишневский превратил частушки в современную музыку в новом треке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sadvishnya, instagram.com/sadvishnya

Новосибирский музыкант Олег Вишневский выпустил новый трек «Новичок», где использовал сразу несколько музыкальных стилей. Об этом исполнитель рассказал Sibnet.ru.

«Я поставил перед собой цель превратить частушки в современную музыку без потери эмоционального смысла. Кульминацией композиции можно считать резкую смену стиля прямо внутри трека, за которой скрываются истинные устремления и личные переживания», — рассказал Олег Вишневский.

В новой песне «Новичок» Вишневский передает состояние влюбленного человека от безразличия до надрывного крика. Артист показал, что чувства и мысли — это игрушки, а люди — дети, которые в них играют.

Ранее Олег Вишневский выпустил песню «Дай», на которую его вдохновил ролик из Tik Tok с квакающей лягушкой.

Олег Вишневский родился и вырос в Новосибирске, а сейчас живет в Москве. Как музыкант он стал популярен после участия во втором сезоне шоу «Песни на ТНТ», где исполнял свои хиты «Будет еще хуже» и «Ацетилсалициловая кислота».  В дискографии исполнителя три альбома — «Нытик», «Овес» и «Астры в подвале».  

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