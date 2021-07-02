Непобедимые Бельгия и Италия сыграют в 1/4 финала Евро-2020

Бельгия и Италия считаются фаворитами Евро-2020. В четвертьфинале в пятницу, 2 июля, команды определят, кто отправится дальше, а кто — домой.

Сборная Бельгии в 1/8 финала с минимальным счетом одолела действующих чемпионов Евро — Португалию. Италии потребовалось дополнительное время, чтобы сломить Австрию. Итог — 2:1.

Итальянская команда продлила беспроигрышную серию до 31 матча, это лучший результат в ее истории. А гол от Австрии стал первым за 12 игр. Сборная Бельгии не проигрывала в 13 последних матчах.

Начало матча Бельгия — Италия по расписанию: 22.00 мск

Где смотреть: прямая трансляция матча на телеканале «Россия-1»

«Италия — лучшая команда Евро-2020. То, что сделал Манчини, — пример того, как можно добиться роста команды на уровне сборных. Нас ждет прекрасная игра между двумя отличными командами», — оценил соперника главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

«Они занимают первое место в рейтинге ФИФА. Это команда с выдающимися игроками, мы знаем их огромный потенциал. Мы должны быть осторожны и стараться играть, как обычно это делаем. Они вероятно, немного более опытны, чем мы, но у нас есть энтузиазм», — высказался о Бельгии форвард сборной Италии Чиро Иммобиле.

В последний раз команды пересекались на Евро-2016. Тогда сборная Италии обыграла Бельгию в группе со счетом 2:0. Букмекеры отдают предпочтение «Скуадре адзурре», предлагая коэффициент 2.41, успех «Красных дьяволов» оценен в 3.45.