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Штормовое предупреждение объявили в Омской области из-за жары

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Омские синоптики дали штормовое предупреждение с четверга по понедельник из-за надвигающейся аномальной жары, сообщило региональное управление МЧС.

«Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского УГМС, с 1 по 5 июля местами по Омской области ожидается опасное явление – сильная жара с максимальной температурой воздуха +36 градусов и выше», – сказано в сообщении ведомства.

Спасатели посоветовали омичам носить одежду из натуральных тканей, принимать контрастный душ и быть аккуратнее с кондиционерами, чтобы не простудиться.

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