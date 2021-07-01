Штормовое предупреждение объявили в Омской области из-за жары

Омские синоптики дали штормовое предупреждение с четверга по понедельник из-за надвигающейся аномальной жары, сообщило региональное управление МЧС.

«Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского УГМС, с 1 по 5 июля местами по Омской области ожидается опасное явление – сильная жара с максимальной температурой воздуха +36 градусов и выше», – сказано в сообщении ведомства.

Спасатели посоветовали омичам носить одежду из натуральных тканей, принимать контрастный душ и быть аккуратнее с кондиционерами, чтобы не простудиться.