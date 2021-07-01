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Швейцария и Испания разыграют билет в полуфинал Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/sefutbol
Сборные Швейцарии и Испании сыграют матч за выход в полуфинал чемпионата Европы в пятницу, 2 июля. Швейцарцы уже поразили, победив французов. Испанцы же продемонстрировали, что умеют набирать ход.

Швейцария уже сотворила сенсацию, обыграв в 1/8 финала по пенальти французов, и впервые за 67 лет выйдя в четвертьфинал крупного турнира. До этого момента команда никогда не играла на такой стадии Евро.

Матч Испании против Хорватии вошел в историю как один из самых результативных на чемпионатах Европы — было забито восемь голов.

Начало матча Швейцария — Испания по расписанию: 19.00 мск
Где смотреть: прямая трансляция матча на телеканале «Россия-1»

«Мы не собираемся играть от обороны и забрасывать мяч вперед, даже если порой будут такие сумасшедшие матчи. Мы защищаемся только для того, чтобы отобрать мяч и играть в футбол», — заявил главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

«Все жители Швейцарии должны быть счастливы, они могут гордиться нами! Мы вошли в историю, победив французов. Испанию мы знаем очень неплохо, недавно провели с ней два матча. Нам нужны такие же характер и бойцовский дух, как в поединке 1/8 финала», — высказался капитан сборной Швейцарии Гранит Джака.

По мнению экс-полузащитника сборной России Игоря Семшова, испанцы набрали хорошую форму, они много атакуют и должны побеждать. Но швейцарцы без боя не сдадутся — они весь матч хорошо смотрелись со сборной Франции.

Это первая встреча команд в рамках Евро, включая квалификацию. Сборные встречались в Лиге наций осенью 2020 года: первый матч завершился минимальной победой испанцев, второй — ничьей (1:1). Букмекеры принимают ставки на победу испанцев с коэффициентом 1.71, на победу швейцарцев — 5.55.

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