Составлен рейтинг самого странного советского оружия

Эксперты британского издания Daily Star составили список самых странных и пугающих одновременно образцов советского оружия и военной техники.

Первое место в списке самого странного советского оружия занял ракетный экраноплан «Лунь», прозванный на Западе «Каспийским монстром». «Обладающий потрясающими двигателями и вооруженный смертоносными противокорабельными ракетами, он был задуман, чтобы скользить на высоте четырех метров над водой незаметно для противника», — отметили эксперты.

На втором месте оказался проект орбитального космического истребителя-перехватчика «Спираль». Он был разработан 1960-х годах. В рамках проекта был создан летный дозвуковой аналог экспериментального пилотируемого орбитального самолета МиГ-105.11, совершивший семь успешных испытательных полетов. Затем проект был закрыт, но его наработки были использованы при создании космического челнока «Буран».

На третьем месте в рейтинге оказалась советская самоходная 420-миллиметровая минометная установка 2Б1 «Ока» с колоссальным 20-метровым стволом, созданная в конце 1950-х годов. Предполагалось, что она будет стрелять как обычными, так и ядерными боеприпасами, максимальная дальность поражения цели — 50 километров.

Всего было выпущено четыре таких установки, но в дальнейшем проект решили не развивать. Главной проблемой, решить которую так и не удалось, являлась сильная отдача, разрушительная для самого орудия.