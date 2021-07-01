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Составлен рейтинг самого странного советского оружия

Источник:
Daily Star
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Фото: © Uncredited Defense Intelligence Agency artist

Эксперты британского издания Daily Star составили список самых странных и пугающих одновременно образцов советского оружия и военной техники.

Первое место в списке самого странного советского оружия занял ракетный экраноплан «Лунь», прозванный на Западе «Каспийским монстром». «Обладающий потрясающими двигателями и вооруженный смертоносными противокорабельными ракетами, он был задуман, чтобы скользить на высоте четырех метров над водой незаметно для противника», — отметили эксперты.

На втором месте оказался проект орбитального космического истребителя-перехватчика «Спираль». Он был разработан 1960-х годах. В рамках проекта был создан летный дозвуковой аналог экспериментального пилотируемого орбитального самолета МиГ-105.11, совершивший семь успешных испытательных полетов. Затем проект был закрыт, но его наработки были использованы при создании космического челнока «Буран».

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На третьем месте в рейтинге оказалась советская самоходная 420-миллиметровая минометная установка 2Б1 «Ока» с колоссальным 20-метровым стволом, созданная в конце 1950-х годов. Предполагалось, что она будет стрелять как обычными, так и ядерными боеприпасами, максимальная дальность поражения цели — 50 километров.

Всего было выпущено четыре таких установки, но в дальнейшем проект решили не развивать. Главной проблемой, решить которую так и не удалось, являлась сильная отдача, разрушительная для самого орудия.

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как ,он, может знать какой урожай соберём, Провидейй , оракл........
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