Финальную серию Кубка Стэнли — 2021 будет транслировать Wink

Все игры финальной серии Кубка Стенли будут доступны в специальном хоккейном разделе видеосервиса Wink. Первая трансляция пройдет 1 июля.

Началась финальная серия Кубка Стэнли — решающая стадия плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги, в которой заметные роли играют российские хоккеисты. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) стремится защитить свой прошлогодний трофей в противостоянии с «Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада).

Ближайшая игра финальной серии начнется 1 июля в 03.00 (мск). Все игры будут доступны в специальном хоккейном разделе Wink.

«Монреаль Канадиенс» — старейший (основан в 1909 году) и самый титулованный клуб НХЛ, обладатель 24 Кубков Стэнли, но последний раз это было в далеком 1993 году. В «Монреале» выступает защитник Александр Романов, который впервые принимает участие в плей-офф.

Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» провела свой первый сезон в НХЛ в 1992/93 годах. Дважды (2004, 2020) выигрывала Кубок Стэнли. В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» играют три россиянина — Андрей Василевский (вратарь), Михаил Сергачев (защитник) и Никита Кучеров (нападающий).

Финальная серия состоит максимум из семи игр и ведется до четырех побед. В случае ничейного результата по итогам основного времени матча назначается 20- минутный овертайм в формате «пять на пять» до первой заброшенной шайбы. Количество овертаймов неограниченно.