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Убийство школьника девочкой-подростком в Приангарье попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Девочка-подросток в городе Братске Иркутской области зарезала 14-летнего школьника во время ссоры на улице. Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения, возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия установлено, что 14-летний подросток находился на площади у драматического театра, где гулял в компании товарищей. В какой-то момент он поссорился с 16-летней девочкой.

На кадрах с камеры видно, как девочка выхватывает нож и со всей силы наносит удар в живот молодому человеку. После этого она уходит, а мальчик осматривает место ранения и идет в сторону.

По данным СК, школьник упал недалеко от места происшествия. Очевидцы вызвали скорую, но по пути в больницу мальчик умер. В это время полицейские установили и нашли девушку. Ее задержали.

Следователи установили, что несовершеннолетняя ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, состоит на учете в ПДН. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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Иркутск #Криминал #ЧП
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