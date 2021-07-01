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Производители предупредили о подорожании молока

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов заявил, что к осени 2021 года ожидается рост цен на молоко.

Молочная отрасль за последние полтора года столкнулась с резким снижением доходности как в производстве, так и в переработке, цитирует РБК Белова. Себестоимость в производстве выросла на 18%, в переработке — на 6-8%, а цены в рознице «фактически не росли последние полтора года», добавил он.

Белов считает, что такая ситуация «создает риски для доходности и инвестпривлекательности сектора, и компании будут стараться постепенно компенсировать рост затрат». Он отмечает, что параметры такой компенсации будут обсуждаться с торговыми сетями.

С ним соглашается гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев. По его словам, производители продукции повысят цены на 7-10%, чтобы сохранить необходимую рентабельность.

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