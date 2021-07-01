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Сбербанк подключил оплату по QR-коду в Системе быстрых платежей

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк подключился к сервису оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) и начал поэтапное его масштабирование на всех клиентов, сообщает пресс-служба банка.

«Сбербанк присоединился к сервису С2В - Системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка Онлайн"», — говорится в сообщении.

Таким образом, все системно значимые российские банки успели подключиться к сервисам СБП к 1 июля, как это и рекомендовали президент России Владимир Путин и Банк России.

В июне Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума призвал крупнейшие банки подключиться к СБП уже к 1 июля 2021 года. На момент публикации поручений к сервису оплаты по QR-коду из числа системно значимых банков не были подключены только Сбербанк и Совкомбанк.

Теперь преимущества сервиса СБП будут доступные не только физлицам-клиентам, но и торгово-сервисным предприятиям, приводит ТАСС слова зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева.

СБП позволяет  мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от банков отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Помимо этого, СБП позволяет оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах.

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