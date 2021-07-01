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Томские ученые разработают систему безопасности для дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Ученые ТГУ разработают систему для беспилотников, которая обеспечит устойчивость дронов-курьеров и безопасность их передвижения по городу.

Потеря сигнала, возникающая из-за высотной застройки, делает летающих курьеров чрезвычайно уязвимыми. Томские исследователи научились решать эту проблему за счет использования систем технического зрения, сообщила пресс-служба вуза.

Исследователи ТГУ разрабатывают новые сервисы, связанные с обеспечением стабильности дрона в сложных условиях города, где из-за высотных зданий велика вероятность потери сигнала. Помимо этого, опасность для дронов представляют провода.

Сейчас системы технического зрения уже используются в дроне-перехватчике, который также разработали ученые ТГУ. По мере готовности нового стартапа заинтересованная в нем компания приступит к продвижению продукта на рынке. 

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Технологии #Наука #Техника
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