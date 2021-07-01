НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Фотоловушка зафиксировала волка и медведя у одной добычи

Источник:
Sibnet.ru
138 0

Медведь и волчица питались одной тушей марала, но приходили к месту в разное время, поэтому им не пришлось конкурировать, сообщает нацпарк «Красноярские Столбы».

Из-за суровой многоснежной зимы, на охраняемой территории погибло много копытных, ставших жертвами волка, бродячих собак, рыси. При этом сытые хищники редко возвращались к недоеденным тушам, оставляя их бурым медведям. Поэтому вышедшие из берлоги крупные медведи часто проходили вдоль водотоков, где активно разыскивали падаль и остатки жертв других хищников.

«Судя по кадрам с фотоловушки в мае этого года, первым павшего марала стал посещать медведь, пока не насытился. Часть добычи зверь пытался спрятать: завалил дерном и лесным хламом, из кучи торчали обглоданные кости. Неожиданно в ночное время к захоронке вышла волчица и оставила мочевую метку. На следующий день хищница ловко утаскивает кусок мяса оленя и несет его к логову, где ее явно ждут волчата. К полуночи у падали вновь появляется крупный медведь», — сказал ведущий научный сотрудник «Красноярских Столбов» Владимир Кожечкин.

Общеизвестно, что волки могут оспаривать право на добычу с медведями, однако эта волчица, по словам научных сотрудников нацпарка, избегала прямых контактов с крупным самцом, довольствуясь остатками.

Еще по теме
Редчайший Сайлюгемский медведь попал на видео
Охоту запретили в селах Томской области из-за заболевания медведей
Туристов «Красноярских Столбов» предупредили о нашествии медведей
Лося-пловца спасли на Иркутском водохранилище
смотреть все
Красноярск #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томские ученые разработают систему безопасности для дронов
Фотоловушка зафиксировала волка и медведя у одной добычи
Мать в Забайкалье бросила мертвую дочь и ушла гулять с подругой
Блогер «оживил» портреты томского художника с помощью нейросети
Самое популярное
Windows 11 удалит «вечный» браузер
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Правила техосмотра подержанных авто ужесточат
Названы самые популярные вопросы для Путина
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
2 июля 19:00
(МСК)
Швейцария
Испания
2 июля 22:00
(МСК)
Бельгия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция 1
Украина 2
29 июня 19:00
(МСК)
Англия 2
Германия 0
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 135 баллов
  • volshebstvoikot — 135 баллов
  • cska777 — 134 балла
сделать прогноз
Картина дня
НАТО отказалось уводить боевые корабли из Черного моря
Ревакцинация и вакцинация переболевших началась в России
ГИБДД моментально определит пьяных водителей
Сбербанк подключил оплату по QR-коду в Системе быстрых платежей
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

Вот этим и занимается. Объясняет нам, неразумным, отчего бензин дорожает и ценники космические... Мы...

Иркут 69

Цирк. Напоминает покраску травы ночью при свете костра... 😀Ручное управление во всей красе.Паника, визг,...

Grossmeister38rus

По словам главы государства, объем производства овощей и фруктов — один из вопросов при развитии российского...

rumatam

как ,он, может знать какой урожай соберём, Провидейй , оракл........
Sibnet.Ru