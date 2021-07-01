Фотоловушка зафиксировала волка и медведя у одной добычи

Медведь и волчица питались одной тушей марала, но приходили к месту в разное время, поэтому им не пришлось конкурировать, сообщает нацпарк «Красноярские Столбы».

Из-за суровой многоснежной зимы, на охраняемой территории погибло много копытных, ставших жертвами волка, бродячих собак, рыси. При этом сытые хищники редко возвращались к недоеденным тушам, оставляя их бурым медведям. Поэтому вышедшие из берлоги крупные медведи часто проходили вдоль водотоков, где активно разыскивали падаль и остатки жертв других хищников.

«Судя по кадрам с фотоловушки в мае этого года, первым павшего марала стал посещать медведь, пока не насытился. Часть добычи зверь пытался спрятать: завалил дерном и лесным хламом, из кучи торчали обглоданные кости. Неожиданно в ночное время к захоронке вышла волчица и оставила мочевую метку. На следующий день хищница ловко утаскивает кусок мяса оленя и несет его к логову, где ее явно ждут волчата. К полуночи у падали вновь появляется крупный медведь», — сказал ведущий научный сотрудник «Красноярских Столбов» Владимир Кожечкин.

Общеизвестно, что волки могут оспаривать право на добычу с медведями, однако эта волчица, по словам научных сотрудников нацпарка, избегала прямых контактов с крупным самцом, довольствуясь остатками.