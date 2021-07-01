ГИБДД моментально определит пьяных водителей

Новое оборудование, с помощью которого инспекторы ГИБДД моментально определят опьянение у водителей, появится в следующем году, сообщил глава ведомства Михаил Черников.

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — сказал Черников в эфире радио «Милицейская волна».

Глава ГИБДД уточнил, что специальный прибор сможет определить наличие паров алкоголя, а если водитель без признаков опьянения, то он не должен будет проходить еще одно медицинское освидетельствование.

Черников привел статистику: за первую половину текущего года за управление транспортом в состоянии опьянения были привлечены к ответственности более 220 тысяч водителей, из них повторно около 27 тысяч.