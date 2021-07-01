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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД моментально определит пьяных водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Новое оборудование, с помощью которого инспекторы ГИБДД моментально определят опьянение у водителей, появится в следующем году, сообщил глава ведомства Михаил Черников.

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — сказал Черников в эфире радио «Милицейская волна».

Глава ГИБДД уточнил, что специальный прибор сможет определить наличие паров алкоголя, а если водитель без признаков опьянения, то он не должен будет проходить еще одно медицинское освидетельствование.

Черников привел статистику: за первую половину текущего года за управление транспортом в состоянии опьянения были привлечены к ответственности более 220 тысяч водителей, из них повторно около 27 тысяч.

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