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НАТО отказалось уводить боевые корабли из Черного моря

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Department of Defense

НАТО сохранит представительство в Черном море, несмотря на позицию России, заявил спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Великобритания предоставила НАТО информацию об инциденте с эсминцем, и у альянса есть «полная картина» произошедшего, цитирует РИА Новости Аппатурая.

«НАТО занимает твердую позицию, когда речь заходит о свободе судоходства и о том, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники по НАТО продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил. Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе», — заявил он.

По словам представителя альянса, НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров. «Мы более тесно сотрудничаем с Грузией и Украиной в плане политических консультаций и обмена информацией», — добавил Аппатурай.

Британский эсминец Defender 23 июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.

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