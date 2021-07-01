Мать в Забайкалье бросила мертвую дочь и ушла гулять с подругой

Женщина в Забайкалье увидела, что ее трехмесячная дочь лежит в кроватке мертвая, но не стала вызывать ни врачей, ни полицию, а ушла гулять к подруге. Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело.

СУ СК России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело после смерти трехмесячной девочки, тело которой мать оставила дома и ушла на несколько суток из дома.

По данным следствия, в воскресенье жительница Борзинского района обнаружила мертвой трехмесячную дочь. Женщина никому не сообщила об этом. Она взяла троих детей, отвела их к бабушке, а сама пошла к знакомой, где устроила двухдневных запой. Тело ребенка обнаружил отец девочки, вернувшийся домой с заработков.

Сейчас трое малолетних детей изъяты у женщины и помещены в один из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, следователи поручили специалистам инициировать вопрос о лишении женщины родительских прав.

Тело девочки отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Мать ребенка допросили к качестве подозреваемой. Ее обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Если вину женщины докажут, ей грозит до двух лет лишения свободы.