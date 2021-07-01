Блогер «оживил» портреты томского художника с помощью нейросети

Блогер Денис Ширяев «оживил» персонажей советских
мультфильмов, которых томский художник Евгений Швенк рисует в образе настоящих людей, с
помощью нейросети.
«Есть такой художник из Томска, Евгений Швенк, он перерисовывает советских персонажей будь это реальные люди, с реалистичными лицами – я в выходные наткнулся на его инсту, и применив нейронок и фотошопа, попробовал «оживить» его портреты», – написал Ширяев в своем Telegram-канале «Denis Sexy IT».
Свои работы блогер создал с помощью сайта Neural.love. По мнению Ширяева, лучше
всего у него получилось «оживить» Карлсона.