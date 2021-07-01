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Вышел тизер новой «Золушки» с гендерно-нейтральной феей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Первый тизер новой интерпретации «Золушки» показал главных героев, в числе которых гендерно-нейтральная фея-крестная в исполнении актера Билли Портера.

Создатели новой «Золушки» описывают фильм как смелый взгляд на традиционную историю. По сюжету героиня — амбициозная молодая женщина, чьи мечты больше, чем может позволить мир. С помощью феи-крестной она воплощает свои желания в жизнь.

Золушку в картине сыграла кубино-американская певица Камилла Кабельо. Ее гендерно-нейтральную фею-крестную воплотил Билли Портер, известный по сериалу «Поза». Роль принца досталась британскому актеру Николасу Голицыну, а короля — Пирсу Броснану.

Режиссером и сценаристом мюзикла выступила Кэй Кэннон («Секса не будет», «Студия 30»). Премьера «Золушки» состоится в сентябре на Amazon Prime Video.

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