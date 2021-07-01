СК в Бурятии проверит информацию о свалке после жалобы Путину

Следственный комитет по Бурятии начал проверку в отношении должностных лиц Минприроды республики и регионального мусорного оператора после жалобы президенту РФ на чадящую свалку возле поселка Селенгинск Кабанского района.

В среду Владимиру Путину во время прямого эфира жители поселка Селенгинск в Бурятии пожаловались на несанкционированную свалку, из-за которой задыхаются жители. Люди умоляли о помощи в спасении их поселка от экологической катастрофы.

После обращения, правительство Бурятии заверило, что в ближайшие дни территория свалки будет убрана, весь мусор перевезут на санкционированный полигон. Кроме того, власти республики прорабатывают вопрос о строительстве полигона.

Республиканский Следственный комитет также обратил внимание на информацию, озвученную в ходе прямой линии. Ведомство начало проверку в отношении должностных лиц республиканского Минприроды по статье 293 УК РФ (халатность).

Также СК проверит действия регионального оператора по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).