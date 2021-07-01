НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Первый в России ДНК-принтер создадут в Томске

Источник:
Sibnet.ru
146 0
Фото: Caroline Davis2010 / Attribution License

Томские ученые занялись разработкой первого в России ДНК-принтера, сообщила пресс-служба ТГУ. Исследователи считают, что это способно привести к революционным изменениям во всех отраслях.

«Биопринтинг генов – это новейшее научное направление. Лидерство в нем принадлежит США и КитаюВ отличие от обычных, достаточно распространенных ДНК-синтезаторов в мире существует ограниченное количество установок для высокопроизводительной печати фрагментов ДНК (олигонуклеотидов). Эти приборы не продаются на рынке, можно приобрести только услугу. Для нашей страны критически важно иметь собственную установку для высокопроизводительной печати ДНК», – рассказал руководитель проектов в области биомедицины Алексей Сазонов.

По его словам, ученые в мире сейчас пытаются печатать как можно более длинные участки ДНК, но сложность химического синтеза делает этот процесс очень дорогим. Идея сибирских исследователей заключается в печати коротких фрагментов разнообразного ассортимента. Из них можно будет собирать длинную ДНК.

С помощью искусственных ДНК можно создавать эффективные подходы в генной терапии и передовые медицинские препараты. Изменив ДНК микроорганизмов, человечество сможет решить, например, проблему переработки мусора, считают томские ученые. Синтетические ДНК необходимы также для создания новых агробиотехнологий.

«Сложность создания ДНК-принтера заключается в большом количестве технологических барьеров. Например, для установки необходимы сопла с отверстиями диаметром в микроны и вместе с тем устойчивые к крайне агрессивной среде, а также матрицы для выращивания ДНК», – объяснил Сазонов.

В разработке также поучаствуют ученые ТУСУР и новосибирского ИХБФМ СО РАН. Планируется, что рабочий прототип первого российского ДНК-принтера будет готов к 2024 году.

Еще по теме
Ученые издадут альбом о хакасской музыке за 1 млн рублей
Археологи откопали самый древний штамм чумы
Томские ученые получили препарат, выявляющий два вида рака
Технологию быстрого получения биопластика разработали в Томске
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СК в Бурятии проверит информацию о свалке после жалобы Путину
Джип-туры открылись в Забайкалье
Двое красноярцев погибли на пожаре
Первый в России ДНК-принтер создадут в Томске
Самое популярное
Германия запретила авиасообщение с Россией
Windows 11 удалит «вечный» браузер
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Правила техосмотра подержанных авто ужесточат
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
2 июля 19:00
(МСК)
Швейцария
Испания
2 июля 22:00
(МСК)
Бельгия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция 1
Украина 2
29 июня 19:00
(МСК)
Англия 2
Германия 0
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 135 баллов
  • volshebstvoikot — 135 баллов
  • cska777 — 134 балла
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

Вот этим и занимается. Объясняет нам, неразумным, отчего бензин дорожает и ценники космические... Мы...

Иркут 69

Цирк. Напоминает покраску травы ночью при свете костра... 😀Ручное управление во всей красе.Паника, визг,...

Grossmeister38rus

По словам главы государства, объем производства овощей и фруктов — один из вопросов при развитии российского...

rumatam

как ,он, может знать какой урожай соберём, Провидейй , оракл........
Sibnet.Ru