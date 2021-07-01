Первый в России ДНК-принтер создадут в Томске

Томские ученые занялись разработкой первого в России ДНК-принтера, сообщила пресс-служба ТГУ. Исследователи считают, что это способно привести к революционным изменениям во всех отраслях.

«Биопринтинг генов – это новейшее научное направление. Лидерство в нем принадлежит США и КитаюВ отличие от обычных, достаточно распространенных ДНК-синтезаторов в мире существует ограниченное количество установок для высокопроизводительной печати фрагментов ДНК (олигонуклеотидов). Эти приборы не продаются на рынке, можно приобрести только услугу. Для нашей страны критически важно иметь собственную установку для высокопроизводительной печати ДНК», – рассказал руководитель проектов в области биомедицины Алексей Сазонов.

По его словам, ученые в мире сейчас пытаются печатать как можно более длинные участки ДНК, но сложность химического синтеза делает этот процесс очень дорогим. Идея сибирских исследователей заключается в печати коротких фрагментов разнообразного ассортимента. Из них можно будет собирать длинную ДНК.

С помощью искусственных ДНК можно создавать эффективные подходы в генной терапии и передовые медицинские препараты. Изменив ДНК микроорганизмов, человечество сможет решить, например, проблему переработки мусора, считают томские ученые. Синтетические ДНК необходимы также для создания новых агробиотехнологий.

«Сложность создания ДНК-принтера заключается в большом количестве технологических барьеров. Например, для установки необходимы сопла с отверстиями диаметром в микроны и вместе с тем устойчивые к крайне агрессивной среде, а также матрицы для выращивания ДНК», – объяснил Сазонов.

В разработке также поучаствуют ученые ТУСУР и новосибирского ИХБФМ СО РАН. Планируется, что рабочий прототип первого российского ДНК-принтера будет готов к 2024 году.