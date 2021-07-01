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Тарифы ЖКХ снова подросли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тарифы на коммунальные услуги в России в среднем по стране с 1 июля повысятся на 3,3%, говорится в сообщении Федеральной монопольной службы.

В 2020 году среднее увеличение платы составило 3,1%. «После начала действия новых индексов служба изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы», — уточняется на сайте ведомства.

Согласно постановлению правительства, опубликованному в ноябре 2020 года, наибольший из всех регионов порог установлен в Чечне - 6,5%, в Новгородской области — 6,4%, в Якутии — 6%, в Магаданской области и Алтайском крае - 3,8%, в Мурманской — 3,2%, в Пензенской — 3,4%.

«Средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4% по итогам года. Предельные 4% обусловлены размером инфляции на 2021 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Именно эти индексы являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги», — говорится в комментарии ФАС.

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