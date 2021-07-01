Губернатор Забайкалья объяснился после жалоб пожарного Путину

Губернатор Забайкалья Александр Осипов объяснил ситуацию с зарплатами для региональных пожарных. На низкий заработок пожаловался сотрудников ГУ «Забайкалпожспас» Дмитрий Перфильев во время прямой лини с президентов РФ.

Перфильев сообщил президенту, что, несмотря на поручение главы государства повысить заработную плату тем, кто участвует в ликвидации пожаров, в его коллективе зарплаты на уровне МРОТ. Президент уточнил, что повысили зарплаты сотрудникам МЧС, но и региональные структуры также должны следить за уровнем доходов сотрудников экстренных служб.

Проблема низкой заработной платы сотрудников «Забайкалпожспас» неоднократно поднималась и обозначалась властями региона, в том числе и на федеральном уровне, прокомментировал губернатор края.

«В виду бюджетной необеспеченности мы стоим перед вопросом, когда целому ряду бюджетников, находящихся на переднем крае различного рода чрезвычайных ситуаций, а также экстренного реагирования, не можем платить достойную заработную плату», — отметил глава региона.

Это касается и врачей, и пожарных, и учителей, и лесопожарных, и представителей многих бюджетных сфер, добавил он. Осипов выразил надежду, что благодаря вниманию президента, этот вопрос удастся решить.

«Забайкалпожспас» — региональное учреждение, осуществляющим функции гражданской обороны и пожарной безопасности в Забайкалье. Служба состоит из 76 пожарных частей. Штатная численность — 1,5 тысячи человек. Для поддержания боевой готовности подразделений и повышения в 2021 году должностных окладов ежегодно требуется 252 миллиона рублей.