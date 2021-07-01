Усс объяснил затопление дороги в Лесосибирске

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал
вопрос о дороге в микрорайоне Боровой Лесосибирска, с вопросом о проблеме на
«Прямую линию» Владимира Путина обратилась жительница Наталья Прокопьева.
«Причина, по которой ситуация сложилась в Лесосибирске, связана с
некачественной работой подрядчика. При ремонте дорог на этом участке
дороги труба была завышена и вместо отвода воды там сделали фактически
дополнительную плотину — гидротехническое сооружение. К сожалению, в течении нескольких
недель эту проблему разрешить нельзя, коль скоро должна уйти вода или ее отвести.
После этого выполнить то, что должно было быть выполнено раньше с нужным
качеством», — сказал Усс.
Прокуратура проверит возможные нарушения при ремонте дороги.
Путин обещал при необходимости поддержать ремонт дороги федеральными средствами.