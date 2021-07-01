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Усс объяснил затопление дороги в Лесосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал вопрос о дороге в микрорайоне Боровой Лесосибирска, с вопросом о проблеме на «Прямую линию» Владимира Путина обратилась жительница Наталья Прокопьева.

«Причина, по которой ситуация сложилась в Лесосибирске, связана с некачественной работой подрядчика. При ремонте дорог на этом участке дороги труба была завышена и вместо отвода воды там сделали фактически дополнительную плотину — гидротехническое сооружение. К сожалению, в течении нескольких недель эту проблему разрешить нельзя, коль скоро должна уйти вода или ее отвести. После этого выполнить то, что должно было быть выполнено раньше с нужным качеством», — сказал Усс.

Прокуратура проверит возможные нарушения при ремонте дороги. Путин обещал при необходимости поддержать ремонт дороги федеральными средствами.

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Красноярск #Город #Местная власть
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