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Турция гарантировала безопасность российских туристов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Турция гарантирует безопасный отдых российских туристов, чтобы обеспечить туристический поток на уровне прошлых лет, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Решение по открытию авиасообщения — очень точное решение. В этом году мы сделаем все для того, чтобы достичь цифр прошлых лет. В 2019 году приехали 7 миллионов российских туристов, в прошлом — 2 миллиона», — напомнил министр.

По словам Чавушоглу, туристическая отрасль Турции готова принять российских туристов с полным соблюдением всех требований безопасности, которые вытекают из ситуации с пандемией коронавируса.

В свою очередь, Лавров поблагодарил турецкую сторону за готовность обеспечивать защиту здоровья российских туристов. Он отметил, что это особенно важно в контексте возобновления пассажирского авиасообщения.

Регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня. Вылеты в эту страну возможны из 32 городов России. Для посещения Турции россиянам виза не требуется, однако нужен сертификат о полной вакцинации от коронавируса или отрицательный тест.

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