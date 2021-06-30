Число жертв крушения самолета на Танае увеличилось

Скончался еще один пострадавший при крушении самолета L-410 на Танае в Кемеровской области, которое произошло 19 июня. Число жертв увеличилось до пяти.

Информация о прощании с парашютистом Станиславом Верещакой, который выполнял тренировочный полет 19 июня, появилась в его социальных сетях. Смерть пострадавшего при крушении самолета подтвердили в региональном Центре медицины катастроф.

«Вчера вечером скончался еще один пострадавший, резко ухудшилось состояние», — сказал сотрудник пресс-службы.

Самолет L-410 с 19 людьми на борту потерпел крушение 19 июня. После взлета капитан судна доложил об отказе одного из двигателей, при развороте самолет рухнул на землю. На месте погибли оба летчика и два инструктора. В настоящее время в больницах находятся шесть человек, в том числе двое — в реанимации.