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Смартфоны Xiaomi получат режим высокой производительности

Источник:
MyDrivers
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Фото: © Xiaomi

Фирменная оболочка MIUI для смартфонов Xiaomi получит режим высокой производительности, выяснили энтузиасты.

Сейчас в MIUI только два режима работы — «Экономия энергии» и «Ультра-экономия энергии», но бета-версии прошивки получили еще один новый режим, который должен быть интересен игрокам.

Так называемый Performance mode в данный момент присутствует лишь в сборке MIUI Beta 21.6.28 и доступен только на некоторых смартфонах, однако в августе может появиться в стабильных версиях оболочки.

Отмечается, что время автономности в нем будет пониженным, однако такое режим позволит запускать на смартфонах китайской компании ресурсоемкие приложения без опасений снижения производительности.

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