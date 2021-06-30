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Омский ветеран пожаловался Путину на лишение надбавки к пенсии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Пенсионер из Омска Владимир Васильков на ежегодной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным спросил, почему убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда.

Мужчина рассказал, что, отработав на производстве 40 лет, он получил звание ветерана труда, но позже, по его словам, по неизвестной причине пенсионера лишили звания и льгот.

«Я знаю, к сожалению, что в регионах это нередкая проблема, и это региональное решение, когда присваивались эти звания, и регион же принимает решение лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно», – ответил Путин.

Вечером в среду СУ СКР по Омской области сообщило о начале доследственной проверки по поводу обращения пенсионера.

«Будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка», – сказано в сообщении следствия.

Власти региона, в свою очередь, пояснили, что звания пенсионера никто не лишал. «В начале 2017 года были внесены изменения в закон, регламентирующий порядок предоставления данной выплаты гражданам. В том числе был установлен критерий нуждаемости», – сообщил журналистам глава региона Александр Бурков.

По его словам, сейчас доплаты получают граждане с пенсией не более 15 тысяч 631 рубля. С апреля этого года прошла индексация пенсий, поэтому пенсионер перестал получать доплату.

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