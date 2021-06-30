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Археологи откопали самый древний штамм чумы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Археологи обнаружили возбудителя чумы при раскопках неолитической стоянки на севере Латвии — бактерия Yersinia pestis находилась в костях охотника-собирателя, который умер более пяти тысяч лет назад.

Анализ показал, что мужчина скончался в возрасте от 20 до 30 лет, на тот момент он был заражен чумой, пишет Cell Reports. На сегодня это старейшая известная жертва болезни, при этом сам штамм серьезно отличался от более поздних разновидностей.

Например, у найденного штамма не хватает гена, позволяющего чуме передаваться через блох — именно так болезнь распространялась во время крупных вспышек в Средние века. Таким образом, он вряд ли мог вызывать крупные вспышки инфекции.

Исследователи предполагают, что мужчина заразился древним штаммом от укуса грызуна, после чего умер. По оценке специалистов, древняя чума вряд ли могла серьезно влиять на численность населения в каменном веке.

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