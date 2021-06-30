«ВКонтакте» улучшила качество групповых видеозвонков

«ВКонтакте» объявила о запуске новой функции для групповых видеозвонков, теперь пользователи смогут демонстрировать другим участникам разговора свой экран в разрешении 4К, сообщается в официальном блоге соцсети.

Функция доступна всем пользователям бесплатно. Сейчас воспользоваться новшеством могут пользователи приложения VK для iOS. Впоследствии её запустят на остальных платформах «ВКонтакте» и других продуктах Mail.ru Group, которые используют технологию единых звонков.

Максимальное качество будет ограничено возможностями устройства пользователя. Сейчас через «ВКонтакте» можно устраивать групповые звонки с количеством участников до 128 человек, возможность была запущена в 2020 году.

Разработчики отмечают, что демонстрация экрана в высоком разрешении может оказаться полезна при обсуждении рабочих проектов, презентации отчетов, образовательных онлайн-мероприятий.