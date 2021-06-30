Редчайший Сайлюгемский медведь попал на видео

Видеокамеры национального парка в Республике Алтай засняли редчайшего Сайлюгемского медведя, еще пять лет назад считавшегося полностью истребленным, сообщила пресс-служба парка.

Следы жизнедеятельности редчайшего подвида бурого медведя, считавшегося вымершим 30 лет назад, нашли на территории Национального парка «Сайлюгемский» в 2015 году. Тогда в Красной книге региона ему была присвоена нулевая категория, как виду, который не регистрировали более 20 лет, и чье существование, из-за давности последних находок, было поставлено под сомнение.

На опубликованном видео можно заметить, что любопытный медведь обнаружил фотоловушку, но в этот раз решил ее не ломать. Сотрудники парка отмечают, что медведи часто портят установленную для наблюдений технику.

«На видео сайлюгемский подвид бурого медведя. Для этих представителей косолапых характерны светлый окрас и белые когти, за что их еще называют белокоготными. Еще 30 лет назад исследователи считали, что редчайшая популяция на Алтае вымерла. Однако вот он – на фотоловушке национального парка», – сказано в сообщении.