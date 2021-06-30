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Путин разобрался с угрозами жительнице Новокузнецка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Жительница Новокузнецка получила угрозы после обращения на прямую линию с Владимиром Путиным о разваливающемся детском саде — президент заверил, что ей не о чем беспокоиться.

Жительница Новокузнецка Елена Калинина оставила сообщение о том, что в детсаду № 235, куда ходит ее внук, течет крыша, но на ее обращения никто не реагирует, объект не ремонтируется. Затем она просила волонтеров отозвать сообщение, так как ей позвонили и спросили, не жалко ли ей заведующую садом и собственного внука.

Калинину вывели в эфир, и она рассказала о проблемном детском саде, которому уже 40 лет. Связь постоянно прерывалась, и Путин так и не понял, кто именно угрожал женщине. Стало лишь понятно, что ей пригрозили лишением опекунства над внуком.

«Елена Владимировна, не беспокойтесь по повода опекунства над внучкой, считайте, что такой проблемы не существуют. Пусть думают о своих проблемах те, кто вам угрожает», — сказал Путин.

Он добавил, что на ремонт детсадов и школ в России предусмотрены крупные суммы, и попросил губернатора региона во всем разобраться.

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Топ комментариев

-Керя-

Димон так запрети торговать продуктами и бензином заграницу или только своему народу можете запрещать...

nikit757

"...Россия даже благодарна за эти санкции..." В этом нет сомнений. Столько рывков и прорывов за такой...

ivanbak

А может сперва качество жизни улучшат всем россиянам.

urbasik

И впулил все деньги на Боинги..
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