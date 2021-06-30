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Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Высокие цены на овощи в магазинах страны связаны с тем, что произведенной в России в прошлом году продукции не хватило для внутреннего потребления, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас своей продукции не хватило — в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. Надеюсь, нам хватит с лихвой», — сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, почему овощи в продуктовых магазинах стоят дороже эквадорских бананов.

Президент отметил, что овощи сейчас в основном завозят из-за границы, поэтому вопросы логистики имеют ключевое значение для формирования цен. По словам главы государства, объем производства овощей и фруктов — один из вопросов при развитии российского сельского хозяйства

Путин также выразил надежду, что ситуация может измениться в текущем году, грядущий новый урожай приведет к постепенному снижению цен на овощи, государство будет поддерживать производителей.

По данным Росстата, морковь в России с начала года по 21 июня подорожала в 2,2 раза, картофель — почти вдвое, капуста — на 75,3%, лук — на 40,9%.

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