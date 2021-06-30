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Президент раскрыл роль США в провокации с британским эсминцем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Royal Navy / OGL v1.0

Соединенные Штаты приняли участие в инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Она была комплексной, проводилась не только британцами, но и американцами», — сказал Путин. По его словам, до появления британского корабля в территориальных водах России, из аэропорта НАТО в Греции отправился американский разведывательный стратегический самолет.

«Было очевидно, что эсминец зашел, и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрели, что где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным», — добавил российский лидер.

Британский эсминец Defender 23 июня в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения.

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Оборона #Военная политика #Конфликты
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