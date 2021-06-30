НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин заявил о передаче Украины под внешнее управление

Источник:
Sibnet.ru
333 5
Фото: © Пресс-служба президента России

Президент Владимир Зеленский передал Украину «под полное внешнее управление», заявил российский лидер Владимир Путин на прямой линии.

Путину задали вопрос, будет ли он встречаться с Зеленским. Он в ответ спросил, зачем встречаться с украинским президентом, если он «отдал свою страну под полное внешнее управление», и «ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне».

Путин также отметил враждебный настрой украинского руководства к России и «дискриминацию» в этой стране россиян. Но даже в этой ситуации российский лидер не выступает категорически против переговоров с Зеленским, если будет понятно, о чем с ним разговаривать.

На вопрос, почему тогда Украина не вошла в список враждебных России государств, президент ответил, что не считает, что «украинский народ — недружественный нам». «Считаю, что украинцы и русские вообще один народ», — подчеркнул он.

Еще по теме
Украинский эксперт обвинил Германию и Францию в удушении Киева
Захарова сравнила поведение США со сказкой про Крошку Енота
Байден увидел две сферы для сотрудничества России и США
Китай заявил об успешном развитии России под руководством Путина
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Определяющий уровень стресса у детей браслет создадут в Новосибирске
Болельщиков ХК «Авангард» возмутила окрошка в Кубке Гагарина
Томские ученые получили препарат, выявляющий два вида рака
СК возбудил дело о вспышке коронавируса в детском лагере в Туве
Самое популярное
Грандиозная распродажа игр стартовала в Steam
Системные требования Windows 11 напугали пользователей
Германия запретила авиасообщение с Россией
Windows 11 удалит «вечный» браузер
Обсуждение (5)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
2 июля 19:00
(МСК)
Швейцария
Испания
2 июля 22:00
(МСК)
Бельгия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция 1
Украина 2
29 июня 19:00
(МСК)
Англия 2
Германия 0
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 135 баллов
  • volshebstvoikot — 135 баллов
  • cska777 — 134 балла
сделать прогноз
Картина дня
Путин заявил о передаче Украины под внешнее управление
Президент раскрыл роль США в провокации с британским эсминцем
Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов
Российские банки протестируют цифровой рубль
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Эксперт призвала поднять тарифы на холодную воду
23
Путин пообещал военным новые ракеты
21
Москву расстроил отказ ЕС от саммита с Россией
20
Максимальную смертность от COVID за неделю отметили в России
18
Байден увидел две сферы для сотрудничества России и США
Sibnet.Ru