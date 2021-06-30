Путин заявил о передаче Украины под внешнее управление

Президент Владимир Зеленский передал Украину «под полное внешнее управление», заявил российский лидер Владимир Путин на прямой линии.

Путину задали вопрос, будет ли он встречаться с Зеленским. Он в ответ спросил, зачем встречаться с украинским президентом, если он «отдал свою страну под полное внешнее управление», и «ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне».

Путин также отметил враждебный настрой украинского руководства к России и «дискриминацию» в этой стране россиян. Но даже в этой ситуации российский лидер не выступает категорически против переговоров с Зеленским, если будет понятно, о чем с ним разговаривать.

На вопрос, почему тогда Украина не вошла в список враждебных России государств, президент ответил, что не считает, что «украинский народ — недружественный нам». «Считаю, что украинцы и русские вообще один народ», — подчеркнул он.