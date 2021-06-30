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Путин назвал свою вакцину от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Президент России Владимир Путин во время прямой линии признался, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

По его словам, он не советовался с врачами, так как на тот момент в обороте были всего две вакцины российского производства. Путин также уточнил, что всех военнослужащих прививали именно «Спутником V», а он является главнокомандующим.

Глава государства отметил, что после первого укола у него не было ухудшения самочувствия, а после второго укола вечером температура поднялась до 37,2 градусов, на утро она нормализовалась.

Проведенное тестирование показало, что после прививки организм Путина выработал нужные антитела. Президент также напомнил, что его дочь тоже выбрала для прививки вакцину «Спутник V».

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