Oxxxymiron выпустил клип на песню «Стихи о неизвестном солдате»

Рэпер Oxxxymiron презентовал клип на песню «Стихи о неизвестном солдате» по одноименному стихотворению Осипа Мандельштама. Видео вышло в рамках трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию поэта.

Режиссер клипа Роман Либеров рассказал, что изначально съемки клипа планировалось провести в Иерусалиме, но из-за пандемии поездка не состоялась. Тогда было решено снимать клип в смоделированном пространстве.

«Когда я встречаю человека, разделяющего со мной величие замысла — мы действуем вместе. А когда в качестве оператора-постановщика присоединился Рома Сивожелезов, снимавший наши фильмы — мы приняли бой», — цитирует «Культуромания» Либерова.

Трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» вышел 14 января 2021 года. Проект включает в себя 21 трек на стихотворения Осипа Мандельштама.