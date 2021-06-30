Президент России выступил против обязательной вакцинации

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию и продолжает придерживаться этой точки зрения.

«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года. Там 2 составляющие - общенациональный календарь прививок и это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию от ковида в этот раздел нацплана. Но депутаты не поддержали это предложение», — сказал Путин.

Но, по его словам, в случае эпидемии в отдельных регионах России по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить вакцинацию отдельных категорий граждан. Этим правом некоторые главы регионов и воспользовались. «Никакой неразбирихи в России нет, все действуют по закону», — подчеркнул Путин.

Последствия ковида, перенесенного без прививки, могут быть тяжелыми, предупредил глава государства. При этом Путин сообщил, что люди из его ближайшего окружения болели ковидом после прививки, но перенесли его легко.

Он отметил, что около 23 миллионов граждан России вакцинировались от ковида, и трагических последствий не было.