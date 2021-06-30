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Российские банки протестируют цифровой рубль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк России сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля, сообщает пресс-служба регулятора.

«Сформирована первая пилотная группа для тестирования цифрового рубля. В группу вошли 12 банков, которые выразили желание участвовать в пилотном проекте и направили соответствующие письма в Банк России», — говорится в сообщении.

Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, в январе 2022 года стартует тестирование, которое пройдет в несколько этапов. В результате регулятор соберет нужные данные для формирования дорожной карты по внедрению электронных денег.

На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилотного проекта.

Концепция цифрового рубля была впервые представлена осенью 2020 года. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, для хранения потребуется специальный электронный кошелек. Эмиссию цифрового рубля будет проводить Банк России.

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