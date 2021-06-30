Определяющий уровень стресса у детей браслет создадут в Новосибирске

Новосибирский студент занялся разработкой специального браслета, который определяет уровень стресса у детей с расстройством аутического спектра.

Идея создания сервиса принадлежит компании AutismCare. Часть разработки – браслет, способный определять изменение эмоционального состояния у ребенка, выявлять предвестники стрессового состояния, оповещать об этом родителей и переключать внимание ребенка. Разработка считывающего устройства – проект студента третьего курса НТГУ Александра Трофимова, сообщила пресс-служба вуза.

Уже почти готовы прототип браслета и тестовое приложение с некоторыми функциями: определение местоположения по запросу, оповещение о резких изменениях состояния по сердечному ритму, состоянию кожи.

«Пока устройство не адаптировано на детскую руку, поскольку является очень большим. В дальнейшем планируется значительно уменьшить размеры браслета … Есть идея использовать гибкие аккумуляторы и напылять их прямо на ремешок. Таким образом, устройство будет максимально легким и необременительным для ребенка, при этом сохранятся все функции», – рассказал разработчик.

В браслете два датчика, система передачи данных по мобильной связи и специальное устройство, позволяющее отвлечь ребенка от предвестника стресса. В планах Трофимова провести исследования, позволяющие непосредственно на микроконтроллере определять изменение эмоционального состояния.

Есть идея использовать данные с микрофона – детектировать изменение характера речи и состояние окружающей среды, а данные с акселерометра позволят мониторить изменения двигательной активности ребенка.

Собранные сведения браслет отправляет в облачную базу данных, где они анализируются нейронной сетью. По результатам родителям поступать предупреждение о превышении уровня стресса.