Россияне задали более 1 миллиона вопросов Путину

Общее число обращений в адрес президента России в рамках подготовки программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», по последним данным, составило 1 256 048, сообщает телеканал «Россия-24».

По данным телеканала, 658 183 обращений поступило через кол-центр. Россияне задали 331 070 вопроса при помощи СМС или ММС, 129 336 через сайт программы и 103 972 через мобильное приложение «Москва-Путину», еще 33 487 обращений поступило через социальные сети.

Самой популярной темой остается вакцинация и борьба с коронавирусной инфекцией, отметили на телеканале.

Мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, а также телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Мир», ОТР, радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Каждый может задать вопрос президенту через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы принимаются и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.

Первая прямая линия с Путиным прошла в 2001 году. С тех пор мероприятие стало традиционным, оно не состоялось только в 2004 и 2012 годах. В 2020 году прямую линию отменили из-за пандемии, но часть вопросов граждан были заданы Путину на большой пресс-конференции.