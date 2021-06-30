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Томские ученые получили препарат, выявляющий два вида рака

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Новый радиофармпрепарат, чувствительный сразу к двум видам рака – молочной железы и простаты, разработан в Томске, он проходит клинические испытания. Ученые рассчитывают, что точная диагностика позволит подбирать более щадящее лечение, чем химиотерапия, сообщила в среду пресс-служба ТПУ.

Особенность нового препарата в его структуре. Он состоит из пептида RM26, меченного изотопом технеция-99м. Каждая молекула RM26 несет на себе по одному радиоактивному изотопу, она чувствительна к определенным видам раковых клеток. Перемещаясь по организму пациента, она «находит» раковую клетку, а изотоп технеция позволяет определить расположение опухоли.

«Четкая идентификация типа клеток и их точное детектирование позволяют потом адресно лечить пациента – доставлять точно в опухоль именно то лекарство, которое нужно именно ему. Это не ковровая бомбардировка, как с химиотерапией, когда под удар попадают здоровые клетки. Это можно сравнить с работой спецназа – точно, тихо и эффективно, с наименьшим вредом для организма», — прокомментировал ведущий научный сотрудник центра «Онкотераностика» ТПУ Владимир Чернов.

Первая фаза клинических испытаний нового препарата стартовала в апреле 2021 года, сейчас она подходит к завершению. В испытаниях приняли участие шесть женщин и пятеро мужчин.

«Препарат показал высокую диагностическую эффективность в выявлении некоторых люминальных подтипов рака молочной железы, чувствительных к гормональной терапии, – это более 60 % всех случаев, и к раку предстательной железы на ранних стадиях», – сказал Чернов.

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Препарату пройдет еще несколько этапов испытаний. Ученые планируют модифицировать этот препарат уже терапевтический, заменив изотоп технеция на рений для рака молочной железы, а для рака предстательной железы – на изотоп лютеция.

«Тогда мы получим адресный препарат уже для лечения. Замечу, что на сегодняшний день в мире используется только два адресных препарата для терапии на основе изотопов. В этом и есть глобальная задача – создать линейки эффективных и безопасных препаратов», – сказал проректор ТПУ по науке Мехман Юсубов.

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