Дмитрий Тарасов рассказал о примирении с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов посвятил десяток сториз в Instagram Ольге Бузовой и заявил, что она с ним общается.

После развода Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой в 2016 году пара осталась врагами. Сначала каждый из бывших супругов публично высказывал в адрес другого претензии, а потом просто интерес к истории угас, но ни Тарасов, ни Бузова так друг друга и не простили.

Спустя почти пять лет после конфликта Дмитрий Тарасов вдруг признался в соцсетях, что сам написал Ольге сообщение в Instagram, после того, как она рассталась с Давой. Он решил поддержать бывшую жену с согласия нынешней — Анастасии Костенко.

Тарасов рассказал, что Бузова ему ответила, они пообщались и даже договорились встретиться. Тем самым футболист подчеркнул, что все разногласия между ними остались в прошлом.