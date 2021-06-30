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Дмитрий Тарасов рассказал о примирении с Бузовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © tarasov23, instagram.com/tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов посвятил десяток сториз в Instagram Ольге Бузовой и заявил, что она с ним общается.

После развода Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой в 2016 году пара осталась врагами. Сначала каждый из бывших супругов публично высказывал в адрес другого претензии, а потом просто интерес к истории угас, но ни Тарасов, ни Бузова так друг друга и не простили.

Спустя почти пять лет после конфликта Дмитрий Тарасов вдруг признался в соцсетях, что сам написал Ольге сообщение в Instagram, после того, как она рассталась с Давой. Он решил поддержать бывшую жену с согласия нынешней — Анастасии Костенко.

Тарасов рассказал, что Бузова ему ответила, они пообщались и даже договорились встретиться. Тем самым футболист подчеркнул, что все разногласия между ними остались в прошлом.


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