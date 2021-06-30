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Украинский эксперт обвинил Германию и Францию в удушении Киева

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Ведущие страны — Германия, Франция и Италия — стремятся «развести» Украину, заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Загородний назвал «сказками» слова посла Германии на Украине о поддержке Киева в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска «Северного потока — 2», раскритиковав при этом отказ ФРГ поставлять вооружение Украине.

По его мнению, Берлину ничего не мешает поставлять оружие Венгрии, которая «негласно поддерживает Россию» и не скрывает территориальных претензий к Украине. «Что это означает? Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару», — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, это означает, что Киеву нужно внимательней присматриваться к рекомендациям стран ЕС и G7, среди которых как минимум три страны — Германия, Франция, Италия — «смотрят, мягко говоря, на Россию».

Загородний призвал власти Украины начать смотреть на мир «реально» и слушать «меньше ерунды», особенно в части требований Европейского Союза о получении контроля над стратегическими предприятиями страны.

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