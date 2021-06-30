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СК возбудил дело о вспышке коронавируса в детском лагере в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Байлак» в Туве, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 10 по 22 июня в детском лагере находились 162 ребенка и 33 работника. 22 июня к врачу-педиатру детского лагеря обратился воспитанник с жалобами на сыпь. После выставления педиатром диагноза «аллергический дерматит», ребенка доставили в больницу, у него выявили COVID-19.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у 68 детей и 9 работников. Все заболевшие дети и работники в тот же день были госпитализированы. Вместе с тем, установлено, что с 11 июня к врачу-педиатру обращалось 35 детей с различными жалобами (на боли в горле; насморк, головную боль и кашель), однако врач-педиатр, не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей и законных представителей, министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора.

Кроме того, в лагерь приходили посторонние, а дети выходили за территорию лагеря, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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Республика Тува #ЧП #Происшествия
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