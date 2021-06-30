Константин Богомолов поставит нового «Идиота» по Достоевскому

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поставит спектакль по роману «Идиот» Федора Достоевского в сезоне 2021/2022. Об этом он рассказал на пресс-конференции во вторник.

«Я начну репетировать спектакль, который мы будем выпускать во второй половине сезона. Это новая версия "Идиота" Федора Михайловича Достоевского, назовем это условно "Новый Идиот"», — цитирует Богомолова ТАСС.

Свои постановки представят также режиссеры Александр Молочников, Микита Ильинчик, Эдгар Закарян, сообщил Богомолов.

Режиссер Богомолов известен своим эпатажным взглядом на искусство. В его работах много откровенных и сексуальных деталей.