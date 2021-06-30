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Сериал «Благие знамения» получит продолжение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Благие знамения»

Второй сезон сериала «Благие знамения» выйдет за рамки книги, по которой снят первый сезон. Снимать новые эпизоды будет также режиссер Дуглас Маккиннон.

В новом сезоне авторы намерены выйти за рамки первоисточника. По сюжету, Азирафаэль и Кроули после предотвращения Апокалипсиса возвращаются к обычной жизни среди людей в лондонском Сохо. Однако вскоре им предстоит встретиться с неожиданным посланником, который раскроет героям новую тайну, сообщает издание Deadline.

Во втором сезоне будет шесть серий. Нил Гейман вновь примет участие в производстве в качестве исполнительного продюсера. Режиссерское кресло снова займет Дуглас Маккиннон. Девид Теннант и Майкл Шин вернутся к своим ролям — демону Кроули и ангелу Азирафаэлю.

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