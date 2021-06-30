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Поставлена задача по медальному плану России на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Российские олимпийцы должны попасть в призеры неофициального медального зачета Олимпиады в Токио, завоевав порядка 50 наград, но специального плана нет, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Игры проводятся среди спортсменов, а не стран. Поэтому таблица является неофициальной. Тем не менее, от этого задача ниже не становится. На прошлых Играх команда заняла четвертое место. Сегодня мы ожидаем от наших олимпийцев повышения в табели о рангах, чтобы они попали в призеры неофициального зачета», — сказал Поздняков.

По его словам, анализ статистики за последние несколько лет говорит о том, что Россия может занять третье общекомандное место с порядка 50 медалями.

Во вторник исполком ОКР утвердил состав сборной России на Олимпийские игры в Токио, в него вошли 335 спортсменов.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 56 наград — 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых.

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