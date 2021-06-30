Мать и ребенок утонули в Иртыше в Омской области

Две семьи провалились в донную яму на отмели Иртыша, погибли шестилетний ребенок и мать, которая пыталась его спасти, сообщило СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, трагедия произошла во вторник. Две семьи с шестью детьми приплыли на лодке на берег Иртыша рядом с деревней Малый Атмас Черлакского района.

«Когда взрослые и дети шли по отмели, дети провалились в донную яму и стали тонуть. Шестилетний мальчик и его 34-летняя мама, пытавшаяся спасти сына, утонули, пятерых детей, в том числе двоих детей утонувшей женщины, родители смогли спасти», – говорится в сообщении.

Тела утонувших пока не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», обстоятельства ЧП устанавливаются.