Синоптики дали прогноз на июль по Забайкалью

Июль в Забайкалье будет теплым, но дождливым. По предварительным прогнозам, во второй месяц лета ожидается до двух норм осадков, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

«По предварительному прогнозу июль — месяц дождливый. Осадков практически по всем районам мы ожидаем выше нормы. До двух норм», — уточнила представитель гидрометцентра, и добавила, что только по северной половине края ожидается количество осадков около нормы.

Среднесуточный температурный фон будет стабильным, не ниже нормы. То есть, несмотря на дожди, июль будет теплым. И в июне, по словам синоптиков, температура также держалась в пределах нормы.

«Дневные температуры были немного снижены за счет облачности и дождей, но ночные температуры сильно не понижались», — отметила синоптик.

В мае и июне в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае выпало большое количество осадков, что повлекло за собой подтопления дачных участков и дорог в некоторых районах.