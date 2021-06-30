НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Синоптики дали прогноз на июль по Забайкалью

Источник:
Sibnet.ru
192 0
Девушка с зонтом на улице, дождь
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Июль в Забайкалье будет теплым, но дождливым. По предварительным прогнозам, во второй месяц лета ожидается до двух норм осадков, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

«По предварительному прогнозу июль — месяц дождливый. Осадков практически по всем районам мы ожидаем выше нормы. До двух норм», — уточнила представитель гидрометцентра, и добавила, что только по северной половине края ожидается количество осадков около нормы. 

Среднесуточный температурный фон будет стабильным, не ниже нормы. То есть, несмотря на дожди, июль будет теплым.  И в июне, по словам синоптиков, температура также держалась в пределах нормы.

«Дневные температуры были немного снижены за счет облачности и дождей, но ночные температуры сильно не понижались», — отметила синоптик.

В мае и июне в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае выпало большое количество осадков, что повлекло за собой подтопления дачных участков и дорог в некоторых районах.

Еще по теме
Жара до +34 придет в Новосибирскую область
Сто метров до беды: как спасти Байкал от ядовитых отходов?
Охоту запретили в селах Томской области из-за заболевания медведей
Густой туман окутал Новосибирск
смотреть все
Забайкалье #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СК возбудил дело о вспышке коронавируса в детском лагере в Туве
Технологию быстрого получения биопластика разработали в Томске
Синоптики дали прогноз на июль по Забайкалью
Мать и ребенок утонули в Иртыше в Омской области
Самое популярное
Грандиозная распродажа игр стартовала в Steam
Системные требования Windows 11 напугали пользователей
Москву расстроил отказ ЕС от саммита с Россией
Германия запретила авиасообщение с Россией
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
2 июля 19:00
(МСК)
Швейцария
Испания
2 июля 22:00
(МСК)
Бельгия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция 1
Украина 2
29 июня 19:00
(МСК)
Англия 2
Германия 0
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 135 баллов
  • volshebstvoikot — 135 баллов
  • cska777 — 134 балла
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Повышение пенсионного возраста тоже опровергали...

Uynachalnica

Цитата«Это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий....

Uynachalnica

Можно и до 75, в связи с предстоящими выборами 2024!

-Керя-

Димон так запрети торговать продуктами и бензином заграницу или только своему народу можете запрещать...
Sibnet.Ru