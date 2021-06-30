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Мини-фильм о спасении пострадавших при взрыве на АЗС создали в полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Новосибирская полиция показала трехминутный ролик о спасении пострадавших при взрыве АЗС на Гусинобродском шоссе 14 июня.

14 июня на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел крупный пожар с серией взрывов. Пострадали 34 человека, в том числе двое детей. ГУ МВД по Новосибирской области показало историю спасения пострадавших во время ЧП в трехминутном ролике.

Полицейские рассказали, что первым о случившемся узнал старший участковый Фердинанд Карпухин, в своем кабинете он услышал громкий хлопок и увидел сильное задымление в районе АЗС. Полицейский направился к месту ЧП, позже туда прибыли его коллеги.

Они начали эвакуировать людей с прилегающей к месту возгорания территории. В процессе эвакуации прозвучал второй хлопок, людей накрыло тепловой волной, в воздух выбросило осколки металлических конструкций. Те, кто находился в зоне поражения, получили термические ожоги, у некоторых воспламенилась одежда.


Полицейские отвели новосибирцев на безопасное расстояние, вызвали «скорую» и передали пострадавших медикам. Правоохранители также получили ожоги, но незначительные, поэтому продолжили службу.

Возгорание продолжалось семь часов. К тушению были привлечены более двухсот человек, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

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