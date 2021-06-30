Молодые ученые Сибирского федерального университета разработали конструкцию подводных автономных аппаратов для беспилотной добычи и транспортировки полезных ископаемых на континентальном шельфе, в том числе, в Арктике, сообщает пресс-служба СФУ.

Новое оборудование сделает возможным полномасштабную добычу ценных редкоземельных минералов на шельфе, в то время как их наземные запасы, и без того ограниченные, быстро истощаются.

Ученые СФУ предположили, что добыча и транспортировка ценного груза со дна на поверхность акватории может производиться, например, с помощью автономных комплексов — машин для захвата подводной горной массы.

Грейферный ковш состоит из двух половин — челюстей с зубцами, плотно соединяемых между собой при помощи специального привода. Предполагалось спускать это устройство с борта судна там, где, по мнению геологов, залегают необходимые минералы. Датчик устройства, реагируя на соприкосновение с дном, дает команду сомкнуть челюсти ковша – порода оказывается заключенной внутри.

«Одновременно срабатывает газогенератор, наполняющий гибкую полость устройства газом. Он выталкивает автономный комплекс на поверхность воды, как поплавок», — рассказал доцент кафедры открытых горных работ Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Павел Катышев.

По словам ученого, сильной стороной изобретения является его полная автономность — добывать полезные ископаемые комплекс может без какой–либо связи с судном. Единственное, что требуется после автоматического всплытия «капсулы», — подцепить её с помощью петель и поднять на борт судна.

С технической точки зрения, применение газогенератора повышает расход металла — приспособление выходит более тяжелым и затратным, чем оно могло бы быть. Проблему можно решить, если поднимать автономный комплекс на поверхность за счет выделения газа химическими реагентами или при детонации взрывчатых веществ. Однако это делает комплексы–«добытчики» потенциально опасными для экологического равновесия Арктики.

Коллектив получил пять патентов на изобретение, предстоят испытания автономного комплекса в лабораторных условиях.