НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер молодой актер из сериала «Полицейский с Рублевки»

Источник:
Sibnet.ru
279 0
Фото: © gulbisrostislav, instagram.com/gulbisrostislav

Актер Ростислав Гулбис, известный по сериал у «Полицейский с Рублевки», внезапно скончался в возрасте 32 года от панкреатита, рассказала представитель артиста Екатерина Гольцман.

«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких», — цитируют Гольцман РИА Новости.

Ростиславу Гулбису было 32 года, актер приобрел популярность благодаря ролям в сериалах, среди которых «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Нагиев на карантине».

Еще по теме
Дмитрий Тарасов рассказал о примирении с Бузовой
Ирина Шейк обнажилась ради рекламы босоножек
Супермодель Хайди Клум обнажила грудь для пляжной фотосессии
Представитель МакSим опровергла слух о критическом состоянии певицы
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СК возбудил дело о вспышке коронавируса в детском лагере в Туве
Технологию быстрого получения биопластика разработали в Томске
Синоптики дали прогноз на июль по Забайкалью
Мать и ребенок утонули в Иртыше в Омской области
Самое популярное
Грандиозная распродажа игр стартовала в Steam
Системные требования Windows 11 напугали пользователей
Москву расстроил отказ ЕС от саммита с Россией
Германия запретила авиасообщение с Россией
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
2 июля 19:00
(МСК)
Швейцария
Испания
2 июля 22:00
(МСК)
Бельгия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция 1
Украина 2
29 июня 19:00
(МСК)
Англия 2
Германия 0
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 51 голос
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 27 голосов
написать кричалку
Самое обсуждаемое
23
Путин пообещал военным новые ракеты
21
Москву расстроил отказ ЕС от саммита с Россией
20
Максимальную смертность от COVID за неделю отметили в России
18
Байден увидел две сферы для сотрудничества России и США
18
Медведев заявил, что неправильно России закупать продукты за рубежом
Sibnet.Ru