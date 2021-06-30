Умер молодой актер из сериала «Полицейский с Рублевки»

Актер Ростислав Гулбис, известный по сериал у «Полицейский с Рублевки», внезапно скончался в возрасте 32 года от панкреатита, рассказала представитель артиста Екатерина Гольцман.

«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких», — цитируют Гольцман РИА Новости.

Ростиславу Гулбису было 32 года, актер приобрел популярность благодаря ролям в сериалах, среди которых «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Нагиев на карантине».